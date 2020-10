Colocolinos piden el regreso de Jean Beausejour al Monumental

El hashtag “#FueraBeausejour” fue tendencia durante la tarde este martes.

Jean Beausejour. El bicampeón de América con La Roja no tuvo un buen clásico ante la UC y, en redes sociales, los fanáticos azules le sacaron en cara su mal rendimiento.

El ex Colo-Colo fue muy autocrítico: "A nivel grupal fue un partido malo, una derrota inapelable donde nos superaron en todas las líneas. A nivel personal, hay aspectos del juego donde sí estoy conforme y tranquilo y hay otros donde tengo que mejorar”.

“Yo no voy a renunciar, a mí esto me afecta en algún grado, pero después me moldea y me hace mirar el futuro con esperanza. Mientras esté en este club seguiré luchando y tratando de ganar un clásico, algún título. Estoy acá y me ha tocado jugar siempre y ser titular”, expresó es lateral.

Los hinchas albos estarían felices de recibir de vuelta al jugador:

Cagao de la risa lo recibo en Colo Colo de vuelta. Acá era feliz, ganaba clásicos, copas, le marcaba a los chunchos, tenía opinión y vota apruebo. No tiene sentido seguir en el supuesto club de sus amores donde sus hinchas lo putean en cada partido 🤷🏻‍♂️ #FueraBeausejour — Alex C. (@Ale_Daleeeee) October 6, 2020

Yo recibo encantado a Beausejour en colo colo, una persona muy valiosa #FueraBeausejour — Luis (@psicolucho) October 6, 2020

#FueraBeausejour🤔🤔🤔

Y que vuelva a ColoColo para que les haga unos goles a las lechuzas retamboreadas 😬😬😬 — DonHuasterio (@huasterio) October 6, 2020

Jean se fue de Colo Colo siendo QUERIDO y RESPETADO por nuestra hinchada aún sabiendo por muchos que él era hincha de la u.

Ahora su propia hinchada lo critica hasta con insultos racistas como si fuera culpa de él que la u se cague en los clásicos. #FueraBeausejour pic.twitter.com/WRtdjUSWcE — Viejo Cacique ⚫⚪ (@caciquealbo51) October 6, 2020

Que venga a Colo Colo... acá lo recibimos con los brazos abiertos !!! #FueraBeausejour — VotoRechazo. (@viudabielsa) October 6, 2020