Colocolinos furiosos con el partido de Brayan Cortés por Copa Libertadores

Los hinchas piden la salida del golero formado en Iquique de la titularidad.

Un pésimo Colo Colo, cosechó una amarga derrota por 2-0 ante Atlético Paranaense en el Arena da Baixada en Curitiba, por la cuarta fecha del Grupo C en la Copa Libertadores de América.

Con el resultado, Atlético Paranaense quedó como líder del Grupo C, con nueve puntos, mientras que Colo Colo, con seis positivos, está en el segundo lugar y depende de lo que hagan Jorge Wilstermann y Peñarol, ambos con tres unidades, este jueves en Cochabamba.

Los hinchas le reclamaron al arquero:

BRYAN CORTES EX JUGADOR

Cuando llego Bryan Cortés, me pregunté, cuando a triunfado un iquiqeño en el Colo? NUNCA.

Y bueno, no me equivoque