Colocolinos furiosos con el Club Social por alinearse con Blanco y Negro

Los hinchas aseguran que el CSD Colo-Colo estuvo de acuerdo con la salida de Esteban Paredes.

Paredes sacó la voz tras su salida y se mostró muy dolido en Mega:

¿Quién me sacó? No sé. Me dicen que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Y yo le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos’, ¿por qué ahora no los tiene? Pero ya es pasado, hay que mirar al futuro. También me pregunto y no lo entiendo. Es el pago de Chile. Hay que pensar que Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está alineado con ellos. Es una mala forma de despedir a los ídolos, como lo llaman ellos. No fue la forma adecuada", dijo el Tanque.

"Me sorprendió, me dolió, no fue la forma adecuada de decírmelo. Me hubiera quedado sin jugar, él sabe lo que siento por Colo Colo (…) ¿Quién me sacó? No sé. Me dicen que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Y yo le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos’, ¿por qué ahora no los tiene?", comentó muy afectado.

Tras esas palabras, las redes sociales explotaron y los hinchas se fueron con todo en contra del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

Carlos Daniel@Carlos66662251·55minEn respuesta a @CSDColoColoDen la cara por Paredes nuestro ultimo Idolo... Los que estan a cargo de nuestro club lamentablemente Son loa perritos falderos del empresario Mossa. Deberia darles vergüenza no respetar el legado de Don David. Llevan años vendiendo la pomá igual q mosa y la venta de acciones.

Leandro parada@Leandroparada11·9hEn respuesta a @CSDColoColoHablen del despido de Paredes, cagones culiaos, no merecen representar al más grande, vendidos HDPs!

Matias Valenzuela B@Val12M·2hEn respuesta a @CSDColoColo$$$$$ vendidos ql



siempre x la @ironedson·12hEn respuesta a @CSDColoColoMercenarios hijos de put4, vendidos a blanco y negro.

Quedan ganas de querer salvar a ColoColo vía @CSDColoColo creo que es mucho mejor, poner nuestro esfuerzo en los amigos de @RecuperemosCC... Con lo de Paredes el club social va a perder mucho...!!! Triste panorama!!! — Roberto Azocar (@AzocarRoberto) February 24, 2021