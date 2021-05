El "Flaco" cree que no hubo penal en contra de Colo-Colo desatando una ola de críticas en las redes sociales.

El ex defensor de la Universidad de Chile ve una jugada normal de fútbol que le permite al defensa de Palestino ganar el balón aéreo producto de que Costa no saltó a cabecear.

“Para mí no es penal. Yo revisando la jugada, primero que todo, para darle contexto, es un centro en el que Costa no podía cabecear por ningún momento, no tenía chance de cabecear. Por otra parte, hay un central que salta y que no puede ir con los brazos a los costados y donde quiere pegarle el balón y esto genera el golpe del brazo con Costa. No hay absolutamente penal en esta jugada”.

Posteriormente, el exdefensor continuó argumentando al respecto. “Cuando un jugador no salta y el otro si, las alturas varían. Yo abrazo los brazos y estoy al lado de él, le voy a dar un su costilla o cadera. Cuando yo estoy en el aire y el no salta, obviamente mi codo sube, pero él no hizo el movimiento de pegarle”.

Finalmente, Olarra continuó defendiendo su opinión. “A comparación de la falta de Suazo contra Espinoza, lo de Gabriel fue abrir el brazo y pegarle, lo terminó golpeando. Suárez en ningún momento hace el movimiento de pegarle con el codo. Hay una búsqueda del balón y tiene que ver la intencionalidad, yo como central no puedo esperar que el delantero me cabecee”.

¿Tendrán algún acuerdo con sus respectivos canales para generar un legítimo debate o Herrera y Olarra de verdad creen que no fue penal de Suárez a Costa? Los argumentos fueron bastante "singulares" — Juan Carlos Campos (@tv_juancarlos) May 11, 2021

jajaja como te arde Olarra, Herrera y seudos periodista chunchos. Somos el pueblo y los tenemos de caseros 😅😂. https://t.co/iuevSim4KZ — Relatos Populares (@relatosalbos) May 11, 2021

Rafa Olarra otro estupido mas 😴😴😴 MITOMANIA MAXIMA AZUL HOY — Nacho 🤙🏼 (@NaxoAlbo01) May 11, 2021

¿En serio Olarra jugó a la pelota? Que horrible loco https://t.co/o90VJQ6zON — Patricio Ocampo Cáceres (@Patron_DelGol) May 11, 2021