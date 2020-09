Colocolinos en picada en contra de Gabriel Suazo tras derrota alba

Los hinchas le dieron con todo al volante formado en el Estadio Monumental.

Colo Colo fue humillado ante Peñarol y cosechó una dura derrota por 3-0 en Montevideo, resultado que lo dejó último del Grupo C y con pocas posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Con el resultado, el cuadro charrúa sumó seis puntos y tomó el tercer lugar de la tabla, desplazando al equipo Popular, que quedó último por su negativa diferencia de gol.

El único puntero es Atlético Paranaense (9), que buscará sellar la clasificación este martes en la noche en su duelo con Jorge Wilstermann, segundo del grupo con seis positivos.

Uno de los más criticados por la hinchada alba fue Gabriel Suazo:

