Colocolinos defienden a Falcón y aseguran que Huerta se burló de su hijo recién nacido

El defensor de los albos se fue con todo en contra de Valber Huerta.

El Peluca se fue expulsado al final del partido luego de golpear, en dos ocasiones, al defensa cruzado Valber Huerta en la derrota de su equipo por 4-2 ante Universidad Católica en la final de la Supercopa.

Debido a la tarjeta roja directa, con toda seguridad Falcón no estará en el debut albo en el campeonato nacional 2021 del próximo domingo 28 de marzo ante Unión La Calera, actual subcampeón nacional, en el Estadio Monumental.

Los hinchas aseguran que Huerta se burlo de su hijo que tiene algunas complicaciones tras haber nacido hace unas semanas.

Un wn me saca a la familia y al csm no doy un charchazo como peluca a Huerta, lo pesco y le saco la csm hasta que me canse!!!!

Con mi familia no!!!!!