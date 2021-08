Colocolinos de todos Chile se lanzaron a las redes sociales tras la gran remontada del Cacique ante Deportes Melipilla.

Finalizado el partido, el ariete sostuvo en TNT Sports que “la verdad que era un partido complicado, lo sabíamos del inicio, pero gracias a Dios el equipo lo pudo revertir y nos llevamos un gran resultado“.

En esa línea, Solari añadió: “Quería volver a mi nivel, estar mejor de lo que estaba y este golcito me sube el ánimo y lo bueno es que lo logramos revertir”.

“Con Wanderers salí muy enojado porque no me estaban saliendo las cosas. Trabajé mucho durante la semana y me he podido sentir mejor. Sabía que si no cambiaba mi cabeza no iba a poder jugar al rendimiento que yo quería“, agregó.

Finalmente, el delantero albo dijo que: “La verdad que queremos ganar todo lo que juguemos. Que se nos estén dando los resultados y jugando muy bien, es un envión anímico tremendo”.

LOS HINCHAS REACCIONARON:

Un crack 👏 cuanto te banco me alegra verte feliz como dicen después de la tormenta sale el sol tu puedes superar muchas cosas más, todo pasará aveces se vale fracasar para mejorar al 100% 💪 cuanto aguante ☺@pablosolari_ pic.twitter.com/fI7y90sfhP — schmidtalondra (@schmidtalondra2) August 2, 2021

El pibe @pablosolari_ aparece cuando más lo necesitamos!! Fundamental hoy, Te Amo !!! #VamosColoColo 🏁♥️🤟 pic.twitter.com/QJvxoIMOMm — Ricardo San Martín (@SanMartin_1986) August 2, 2021

Pablo Solari me da vida, y ganas de vivirla — A.Cuevas Bustos (@aicb89) August 2, 2021

Hola, hola, buenos días TL del pueblo Albo y a Uds tbn. ... "Persevera y Triunfarás" ...@pablosolari_ pic.twitter.com/eDYbZ0QxtB — José Alfedo (@AYR2170) August 2, 2021

¿Quién es Pablo Solari? Para el cielo, es la luz. Para el hambriento, es el pan. Para el enfermo, es la cura. Para el solitario, es la compañía. Para el triste, es la alegría. Para el pobre, es el tesoro. Para mí, es todo — M🅰️ríajosé (@k0teeee3) August 2, 2021

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2021

Domingo. 11:30 hrs. Estadio CAP: Huachipato vs Unión La Calera

Domingo. 13:30 hrs. Municipal de La Cisterna: Palestino vs Unión Española

Domingo. 16:00 hrs.: Estadio El Teniente: Universidad de Chile vs Universidad Católica

Domingo. 20:00 hrs.: Estadio Nicolás Chahuán: Deportes Melipilla vs Colo Colo

Lunes. 14:30 hrs.: Estadio La Portada: Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta

Lunes. 18:00 hrs.: Estadio Nelson Oyarzún: Ñublense vs O´Higgins

Lunes. 20:30 hrs.: Estadio La Granja: Curicó Unido vs Santiago Wanderers

Martes. 20:30 hrs. Estadio Sausalito: Everton vs Cobresal