Colocolinos piden a un nuevo delantero para Quinteros

Colocolinos de todo Chile se manifestaron en las redes sociales por la falta de gol que tiene el equipo de Gustavo Quinteros.

El Cacique empató 1-1 ante Audax en un partido que tenía ganado pero que se escapó a último minuto, los hinchas piden un nuevo delantero. Para muchos hinchas, Moreno Martins es el indicado, el boliviano reconoció el interés desde Chile.

"Sé que Colo Colo es un equipo importante, de mucha tradición en Chile. Pero le repito, no puedo comentar nada sobre eso. Ya habrá noticias y podremos hablar con calma al respecto. Hasta el momento, todo lo lleva mi representante”, indicó Moreno Martins al diario La Tercera.

“Esperemos a ver qué pasa, pero no puedo adelantar mucho, ni dar entrevistas al respecto. Sobre el interés de Colo Colo, eso no lo puedo contestar. Todo está en manos de mi representante y tampoco nos queremos adelantar”, agregó el jugador.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS Colocolinos:

Falta un 9 a #VamosColoColo — Team Funaki. (@Ore_il_Amore) July 25, 2021

Falta, UN 9 DE VERDAD 1 ARQUERO DE VERDAD#VamosColoColo — D10S⚫⚪🤟🏻 (@Cautivoj) July 25, 2021

El Mago,Giovanni, Mcnelly, Toby Vega, El Coto, etc. Con cualquiera de esos este partido lo ganamos por 4. ¿por que siguen con la wea que falta un 9? UN ARMADOR DE FUTBOL POR FAVOR @ColoColo @colocolonoticia @CSDColoColo — Leonardo (@leo2albo) July 25, 2021

Falta urgente un 9 y un 10. Gil no puede estar haciendo todo. — © (@pantonesar) July 25, 2021

La gran csm, empatamos con un equipo invisible, no me vengan con q es puntero y weas.

Nos falta un 9 de cierto, de esos q son goleadores de las clasificatorias, de esos q le mueven el piso a los cabros, de los q te impulsan, no se po, de los q no hay en este futbol weonooooo — Juan Neira (@gunneira) July 25, 2021

Partido nose cuanto de la temporada, nos sigue pesando la falta de un 9. No puede ser que morales sea nuestro 9, el aweonao sale del area a tirar un centro, que deberia llegarle a el, ctm y cortes no fue culpa de el el gol, pero pudo tirarse o nose, algo. Partido klo mierda. — 0 DESCENSOS #QuinteristaDeCorazon (@_mrwalls_) July 25, 2021

Hoy se da cuenta que hace falta un 9 goleador, el partido estuvo trabado a cagar y por último no puede ser la cantidad de errores en el último minuto, Amor que mide 1.90 no es capaz de ganar el balón, Suazo cagandola y Cortés saliendo a nada, imposible salir campeones así — M🅰️ti🅰️s Nicol🅰️s (@MatiasYev) July 25, 2021

Nos falta un 9.... un goleador. Morales es malo, fue malo y será malo. — Jaime Inostroza (@jaimeino) July 25, 2021

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.