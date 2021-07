Colocolinos despiden a Nicolás Blandi a través de redes sociales

Colocolinos de todo chile se lanzaron a las redes sociales para "despedir" a uno de los peores refuerzos de la historia de Colo-Colo.

"En post de la transparencia queremos comunicar que hemos logrado un acuerdo de rescisión de contrato con Nicolás Blandi. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos", manifestó Edmundo Valladares, actual Presidente de Byn.

Colocolinos de todo chile se lanzaron a las redes sociales para "despedir" a uno de los peores refuerzos de la historia de Colo-Colo.

Por su parte Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, explicó en conferencia de prensa que "las expectativas de Nicolás y las de Colo-Colo eran muy altas. Lamentablemente no logró entregar todo lo que nosotros esperábamos ".

LOS HINCHAS REACCIONARON A LA NOTICIA:

Blandi tiene demasiadas viudas considerando que fue el peor refuerzo en la historia de Colo Colo.



No se porque lo defienden tanto, oportunidades tuvo.



Algunos más osados recien se bajan del bus... — Faruko (@FarukoGSH) July 21, 2021

Por fin CTM, blandi se va de Colo-Colo, chao conchetumare — david (@davidillapel) July 21, 2021

HOY SE CELEBRA FUERTE AMIGOS Y AMIGAS, VENGAN NO MÁS QUE ESTAMOS EN FASE 3. TRAIGAN SUS LIBROS, SUS MATES Y FESTEJEMOS TODOS QUE EL MUERTO CULIAO CONCHETUMARE DE NICOLÁS BLANDI ABANDONA COLO-COLO. LOS ESPERO 🤍🖤 pic.twitter.com/MTKEaEblYd — Gatonzio (@Gatonzi0) July 21, 2021

...Que bueno que se termina esta pesadilla...por fin saliste por la trasera o delantera pero ne da lo mismo...Chaooo Blandi...😄 Y esto va para ti que tanto lo defendiste ó te caía algo del Sueldo Agilaoo...Ojalá puedas leer esto...😂😂😂 — Osvaldo (@fenixsemental) July 21, 2021

Pensé que Colo-Colo había cambiado, pero nos siguen mintiendo en la cara. Es obvio que no le desean éxitos a Blandi. https://t.co/1uJuIrRJJF — Alvaro (@alvaro_1925) July 21, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal