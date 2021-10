Colocolinos no quieren el posible regreso de Gaete al Monumental

Colocolinos de todo Chile se lanzaron a las distintas plataformas digitales tras las declaraciones del Juan Carlos Gaete, actual delantero de Cobresal y autor de dos asistencias en la victoria de Cobresal sobre Unión La Calera.

El rápido puntero reconoce que su paso por Macul o dejó insatisfecho y espera contar con una nueva posibilidad con los albos.

"Me he sentido mucho más cómodo. Necesitaba ir volviendo y espero seguir así. Tengo el apoyo de varios compañeros y amigos, hermanos, y espero seguir mucho tiempo acá. Gustavo Huerta saca lo mejor de mí", reconoce el ariete en diálogo con TNT Sports.

Gaete no pudo convencer a Gustavo Quinteros: "Tuve mala suerte. Bajé mi rendimiento, así que ahora espero volver al nivel de antes", reveló.

"Y si se da otra oportunidad en Colo Colo, volver y darle con todo. Y si no seguir. Esto no se acaba", subraya.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Diego Soto@diegosotodiaz21·11hEn respuesta a @TNTSportsCL y @ColoColoNo es por desmerecer pero esto es un claro ejemplo de jugador de equipo chico, le peso mucho la camiseta

En respuesta a @TNTSportsCL y @ColoColoAhora volvió a bajar de peso?

Ustedes de verdad piensan que cómo dijo Juan Carlos Gaete tuvo mala suerte en Colo-Colo?

Yo no, creo qué se dejó estar mucho y fue bastante poco profesional al no ponerse a punto nunca. Tal vez la mala suerte estuvo en qué no estaba hecho para el esquema de Gustavo Quinteros.