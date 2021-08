Colocolinos explotaron en las redes sociales una vez termiando el empate entre Colo-Colo y la Calera.

Con el ingreso de Sebastián Sacha Sáez, el cuadro cementero anotó a seis extranjeros mayores de 21 años si se considera a Gonzalo Castellani.

Desde Unión La Calera le explicaron al medio En Cancha que "el argentino Gonzalo Castellani fue desinscrito el lunes pasado, apenas se abrió el libro de pases".

En sus bases, en el artículo 14, anota que “en el caso que el reemplazo se solicitare por incapacidad o lesión, la solicitud deberá además ser suscrita por el propio jugador afectado, quien deberá declarar que está en conocimiento que su habilitación será suspendida por el tiempo de recuperación proyectado por el médico respectivo, hasta el fin del Campeonato o cancelada definitivamente, según sea el caso”.

Francisco Paqui Meneghini, entrenador de Calera manifestó que “tenemos tiempo hasta la cuarta fecha, hay un tema administrativo que me explicó la gente del club. Lo vamos a decidir hasta la cuarta fecha, hasta ahí iremos jugando con los extranjeros que tengamos a disposición. No necesariamente van a salir Castellani o García, hay un tema administrativo que no soy el más indicado para explicarlo. Pero el club me explicó que en este partido podíamos contar con los extranjeros sin necesariamente salir alguno de los que no estuvo hoy".

LOS HINCHAS ALBOS SE LANZARON A LAS REDES:

Para que se entienda...

Existe el registro general de jugadores y el libro de habilitados. Calera en este periodo sacó a Castellani para inscribir a Sáez. Todo está reglamentado, Calera deberá definir antes del cierre del libro quiénes serán sus 5 extranjeros habilitados. — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) August 26, 2021

#VamosColoColo solo a modo de consulta? La Calera tiene 6 ext inscritos y no son juveniles, Martín, Garcia, Lava, Castellani, Saez, Octavio. Hoy no jugó Castellani y Garcia por lesión pero tiene 6. Eso se puede??? — FJAP (@franciscoarayap) August 25, 2021

¿Puede Unión La Calera tener 6 extranjeros inscritos? Para la 1ra rueda no inscribieron a Sáez, por eso tenían 5, pero ahora lo tienen en la banca y hasta donde se ninguno ha sido borrado. García y Castellani no están por lesión, pero están inscritos en el plantel — Víctor Fritis Valencia (@vhfritis) August 25, 2021

Se supone que ya fue desinscrito Castellani el lunes. Se supone. En este momento yo creo que hay un enviado especial de La Calera rompiendo candados en la ANFP para deslizar el documento en un cajón de Milad. https://t.co/9OSDmH9lFW — Esteban Abarzúa #SangreAltiva (@eabarzua) August 25, 2021

Finalmente juega Matías Laba y Sacha Sáez va citado igual

Asumo que se puede cambiar la nómina durante el transcurso de las semanas mientras siga estando abierto el mercado

Tanto Castellani como García (extranjeros) no están, por lo que pueden citar a Laba y Sáez https://t.co/qgnRr2mMpd — Matías Cruz - Mitad de Cancha (@MatiasCruz9) August 25, 2021

Osea Castellani juega el Domingo y al otro día lo echan.



"Las razones de la situación del transandino no fueron explicadas.."



Todo muy turbio, como siempre en Calera. pic.twitter.com/qwj7wGSZZO — J🅰️VIER ⚪⚫⚪ (@LuffyAlbo) August 25, 2021

