Colo Colo ya tiene a su nuevo refuerzo para el segundo semestre

En la previa del triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera por Copa Chile, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing aseguró que con la llegada del volante nacional Pablo Parra se cerrará el tema de fichajes.

"Llegó Óscar Opazo, que ya está integrado al plantel y estamos en las últimas conversaciones con Pablo Parra, que ya tiene el visto bueno de la gerencia deportiva. Más por ahora no podemos hacer, ya que no hay cupo de extranjero y no encontramos un jugador chileno que desequilibre", dijo aquella vez en el Estadio Monumental.

Pablo Parra tendría todo listo para llegar a Macul, así lo confirmó Radio Cooperativa, el ex Cobreloa llegaría a Chile la próxima semana para estampar su firma en el cuadro albo.

“Llega Pablo Parra para Quinteros como el reemplazante del Kiwi Rojas”, informa el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Sin embargo, esto a nivel de cupos, ya que en características el DT espera suplir en parte a figura de la campaña pasada. “Me comentaron que a Gustavo Quinteros todavía le da vuelta la ausencia de Gabriel Costa”, explicó Daniel Arrieta.

Colo Colo tiene un nuevo refuerzo tras el regreso de Opazo.

“Creen que por la izquierda puede tener características similares y creo que puede tener gol. Pablo Parra jugaba más cargado a la izquierda no a la derecha”, reveló el reportero.

Según el medio RedGol, Parra tiene pobres números en tierras mexicanas: Pablo Parra disputó 48 partidos y anotó 6 goles.