Colo Colo también le pone una condición a Quinteros para su renovación

Colo Colo y Gustavo Quinteros deben llegar a un acuerdo para cerrar la renovación del entrenador para mantenerlo nuevas temporadas en el Estadio Monumental. En ese contexto, los albos ya revelaron la condición para continuar las relaciones.

"Todo depende, ustedes saben que salir primero o segundo da premios importantes, entonces todo depende también de esto", comenzó diciendo Daniel Morón en base a la renovación de Quinteros.

En ese mismo sentido, el actual gerente deportivo de Colo Colo agregó que obtener mejores posiciones también incrementará el saldo que recibirán los albos para fichar.

"Esto es fútbol y nosotros estamos ahí, muy cerquita. Si llegamos a obtener lugares de privilegio seguro vamos a tener mayores recursos. Todo eso va a ayudar para tener mejores contrataciones y mejores jugadores", sentenció Morón tras el triunfo ante Unión La Calera.

Es importante recordar que todas estas declaraciones se dan en base a las exigencias que interpuso Gustavo Quinteros para renovar su vínculo con la institución, pues el entrenador dijo que está abierto a mantenerse en Macul si hay una buena inversión para fichajes.

Los deseos de Gustavo Quinteros por competir internacionalmente no son un secreto, ya que constantemente no ha tenido problemas para hacer públicas sus críticas a la dirigencia al no cumplir con sus exigencias en los mercados de fichaje.

De ahora en más, es muy importante que Colo Colo consiga quedar como campeón del Torneo Nacional o al menos terminar en el segundo lugar. Esto le entregará al club una buena cantidad de dinero para convencer a Quinteros de mantenerse en Macul.