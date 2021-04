Colo Colo sufre por Amor y espera que el central destrabe su salida de Vélez

Emiliano Amor se ha peleado con medio mundo en Vélez Sarsfield para poder ser refuerzo de Colo Colo, donde lo esperan con los brazos abiertos.

Un verdadero tanque de oxígeno significó para Colo Colo su victoria por 2-1 ante Cobresal en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2021. Sobre todo pensando en el dolor de cabeza que ha significado para Gustavo Quinteros lograr cerrar el plantel para la presente temporada.

El técnico no ha conseguido sumar el centrodelantero y al zaguero central para cerrar el equipo, y su última decepción fue Emiliano Amor. El central argentino no ha logrado destrabar su salida de Vélez Sarsfield para poder llegar a Macul. Y, a pesar de que la operación está caída, los albos se aferran a una última oportunidad.

Según dio a conocer DirecTV, “el jugador pidió nuevamente su salida de Vélez”, volviendo a reactivarse la posibilidad de que llegue al Estadio Monumental. Así, hoy y mañana serán días claves en el “Fortín”, donde se decidirá si el futbolista partirá o no. Todo esto teniendo en cuenta que le queda unos meses de contrato.

El principal problema en el cuadro argentino es que los ánimos no son los mejores después de unas picantes declaraciones de Amor. El zaguero dialogó con En Cancha y afirmó que "el presidente y el manager se creen más importantes que Vélez y no me dejaron salir".

Pero no quedó ahí, ya que el defensor sumó un nuevo capítulo a la pelea, ya que fue el mismo quien encaró al director deportivo, Pablo Cavallero. El jugador se dirigió a Cavallero cuando este almorzaba con el cuerpo técnico tras su disconformidad por el millón de dólares que piden para su salida.

De esta manera, habrá que aguardar para ver como finaliza la teleserie que ha significado para Colo Colo complacer a su DT con los refuerzos. Tanto así, que el argentino boliviano sigue molesto con la directiva de Blanco y Negro por la lentitud para cerrar fichajes que pidió hace algunas semanas.

Con respecto a lo futbolístico, los Albos ya se preparan para su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Y es que Colo Colo recibirá a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental en la tercera fecha, la cual aún no ha sido programada por la ANFP, a la espera de la decisión de las Elecciones Constituyentes.