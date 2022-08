Colo-Colo sufre con las lesiones en la previa del duelo ante La Calera

Lucero también esta en duda y Matías Zaldivia está descartado para el duelo ante "Los cementeros".

El Peluca Falcón, en charla con Dale Albo, aclaró la complicación que no lo deja estar al 100% en los entrenamientos del cuadro popular: "Entrené diferenciado. Tuve un golpe, un pisotón con Huachipato (en el pie izquierdo), y justo antes de ese partido un compañero me pisó también y la zona me quedó sentida".

Agregó que "la continuidad de partidos no me dejó descansar. Hoy me levanté y me dolía muchísimo, no podía apoyar el pie, me pasa en frío. Me hicieron una resonancia y van a salir más tarde los resultados. Por lo que me dicen, es una contusión en el hueso debajo del tobillo, y como pasan tendones por ahí se pueden ver afectados".

"Llegando al entrenamiento duele en frío, pero hoy fue más de la cuenta. Hace unos días ya me venía aumentando el dolor. Ahí hablé con los doctores y me tocaron debajo del tobillo para ver dónde era exactamente. Optaron por resonancia y con el tacto me dejaron más sensible, por eso no pude estar hoy".

El duelo entre Uni´ón la Calera y Colo-Colo se jugará este domingo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.