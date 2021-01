Colo-Colo saludó a Blandi en su cumpleaños y recibió una ola de malos comentarios

La cuenta oficial de los albos felicitó al delantero argentino en las redes sociales y se llenó de críticas al jugador.

Fue el traspas del Cacique más caro de la temporada. Blanco y Negro pagó más de un millón de dólares por su pase, pero Nicolás Blandi no pudo mostrar sus cualidades y entró al grupo de las peores contrataciones la historia del club popular.

El jugador no fue citado para el duelo ante la U. de Concepción, el ex San Lorenzo no tiene problemas físicos y se cree que úede ser una determinación técnica.

Cabe recordar que Blandi ha marcado sólo dos goles por Colo-Colo y suma 681 minutos de juego (15 duelos y en siete de ellos fue titular).

Las redes sociales de los albos saludaron al jugador por ser su cumpleaños, los colocolinos no tuvieron clemencia:

Que disfrute desde el retiro, disfrutaré de su compilado de los mejores goles en Colo-Colo... — Chevi (@soyelchevi) January 13, 2021

El peor jugador de la historia del Colo!!! Sin pena ni gloria su paso... Quizás haga un gol en estos partidos pero no cambiará nada! — Emmanuel A. (@heyEmanuel) January 13, 2021

Feliz cumpleaños malo qlio, ojalá te regalen una caña de pescar.. para que pesques tus weas y te vallas a la CTM! — #RenunciaPiñera #QuienQuemoElMetro (@ricardo_acab) January 13, 2021