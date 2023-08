Colo Colo reveló la condición para dejar partir a Jordhy Thompson

Debido al fuerte interés desde México por quedarse con Jordhy Thompson, la dirigencia de Colo Colo reveló las principales condiciones para dejar partir a su prometedor delantero. Todo esto con el objetivo de obtener los mejores beneficios tanto para el club como para al jugador.

"Ha llegado una propuesta. En una primera instancia el club no estuvo de acuerdo en ella y seguimos analizando el tema de Jordhy hasta que pueda cerrar el mercado de pases en México", comenzó diciendo Daniel Morón en conversación con la prensa.

En esa misma línea, el "Loro" agregó que "no podemos cerrar las puertas a un jugador, no es nuestro deseo, pero (analizaremos) siempre y cuando las propuestas que lleguen sean interesantes tanto para el club como para el jugador, y que no nos hagan daño en lo deportivo. Así que estamos a la espera de eso".

De hecho, el club que se ha mostrado más interesado es el Xolos de Tijuana, quien incluso ha enviado dos ofertas para quedarse con la joya alba, pero estas no han cumplido las pretensiones de Colo Colo.

"Hubo una segunda propuesta que tampoco fue satisfactoria para el club. Nosotros tenemos un poco la misma idea que tiene Gustavo Quinteros", añadió Morón. Es importante destacar que pocos días antes, el entrenador señaló que "me negaría (a dejar partir a Thompson) si la opción no es buena para él, como pasó con Pablo Solari".

Recordar que en su tiempo Solari fue pretendido con gran interés desde el América de México, pero Gustavo Quinteros se negó fuertemente a dejarlo partir esperando una mejor oferta para el jugador. Poco tiempo después, el argentino concretó su llegada a River Plate.

De esta manera, el caso podría repetirse con Jordhy Thompson, quien ha mostrado condiciones de sobra para elevarse como uno de los jugadores que comanden el futuro de Colo Colo en caso de mantenerse en la institución. En esa línea, tendrá la posibilidad de demostrarlo cuando enfrente a Universidad de Chile este sábado 2 de mayo.