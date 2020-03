Colo Colo publicó una foto con dirigentes albos camino a reunión con Scolari

Las redes sociales oficiales del Cacique publicaron una fotografía de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina camino a Brasil para traerse a Felipao al Monumental.

Parece que el misterio del nuevo estratega albo está llenado a su fin, así lo evidenció una foto subida a twitter en donde queda claro que el Cacique va con todo por el ex entrenador de Brasil que fue campeón del mundo en el año 2002.

“No hay mejor forma que intentarlo. Hemos tenido algunas conversaciones con él y está con la disposición de querer tomar al equipo. Obviamente que después hay otros detalles que el directorio tienen que revisar. Que tenga la ilusión y la intensión habla bien de él”, comentó el gerente deportivo de Blanco y Negro a Cooperativa.

Por su parte, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro no tiene dudas sobre la calidad de Felipão: "No creo que esté en fase de retiro, un tipo que salió campeón el 2018 con Palmeiras y ese año logró semifinales de Copa Libertadores. El 2019 no pudo ser local en Sao Paulo y luego tuvo problemas con la dirigencia al perder en cuartos de final el 2019 y terminó saliendo", dijo en dialogo con Radio Cooperativa.

Nuestro presidente Aníbal Mosa, el gerente deportivo Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo, se encuentran en Brasil gestionando la incorporación de nuestro próximo DT 💪🏼#VamosColoColo 🤟🏼🏳️🏴 pic.twitter.com/r52uYFZhSj — Colo-Colo (@ColoColo) March 5, 2020

