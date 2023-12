Colo Colo prepara fichaje internacional para tentar a Zubeldía

Colo Colo sigue bastante complicado, ya que aún no puede asegurar a un nuevo director técnico para la próxima temporada tras la salida de Gustavo Quinteros. Si bien el plan inicial de la directiva de Blanco y Negro era tener listo al nuevo estratega antes de fin de año, esto es algo que ya no se logró y ahora están contra el tiempo con el inicio de la pretemporada y el mercado de fichajes.

El no poder tener listo a su próximo director técnico le genera muchos problemas a Colo Colo, partiendo por el hecho que no han participado debidamente del mercado de fichajes, sumado a que con la pretemporada a la vuelta de la esquina, los jugadores no podrían comenzar los trabajos de forma correcta, ya que deben adaptarse al estilo de juego del nuevo entrenador.

La principal opción para este cargo por parte de los albos es Luis Zubeldía, quien terminó contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero ahora el estratega habría decidido no dirigir ningún equipo hasta febrero. Es por eso que en el cacique están preparando una opción para así convencer al entrenador de llegar al cacique.

Esto sería a través del fichaje de Mauricio Martínez, mediocampista de 30 años que fue dirigido por Luis Zubeldía esta temporada, donde según información entregada por En Cancha, el jugador sería la opción de Colo Colo para que pueda convencer al entrenador de llegar al cacique de cara a la próxima temporada.

Cabe señalar que por ahora, Colo Colo es el único equipo de Primera División que no tiene un director técnico para la próxima temporada. Además, en caso de no conseguir finalmente a Zubeldía, tienen listo el Plan B, donde existen avanzadas conversaciones con Jorge Almirón, donde sólo faltaría la firma del ex Boca Juniors para que pueda comenzar a trabajar en los albos.