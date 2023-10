Colo Colo podría perder a otra de sus figuras para el final de temporada

Colo Colo obtuvo un nuevo triunfo agónico al vencer sobre el final a Cobreloa, instalándose en la final de Copa Chile. Sin embargo, no todo fue alegrías para los albos, pues un pilar del equipo puso en duda su presencia en el próximo encuentro ante Palestino.

Se trata de Maximiliano Falcón, quien al ser consultado por la expulsión de Alan Saldivia aseguró que estaba jugando lesionado.

"No podía correr, ya no podía ni caminar, me estaba guardando solo para los piques y cuando miro para el costado le sacó roja, no vi la jugada. Él dice que no le hace nada, la tendría que ver. Dentro del tirón del orejas, no sé si fue algo sin querer, porque el dice que no escucha el pitido tampoco. Ahí ya hablará él con Gustavo, pero lo importante es que ganamos", dijo Falcón tras el triunfo.

Respecto a la misma jugada, agregó que " no la vi bien, porque cuando cobra, le fui a preguntar la hora a (José) Cabero, porque me apreté el gemelo ni bien arrancó el segundo tiempo".

Es por esto que puso en duda su presencia en el importante duelo que tendrán que sortear ante Palestino por el torneo nacional.

"Hay que ser sincero con uno mismo y los compañeros, porque si uno no está para jugar, hay compañeros que están preparados para hacerlo de igual manera o mejor. Ahí vamos a estar recuperándonos y tratando de llegar. Esperemos lo mejor para el domingo", agregó el "Peluca".

En este contexto, continuó mencionando que intentará recuperarse lo más rápido posible para enfrentar el tramo final de temporada.

"Vamos a tratar de llegar al partido, de recuperarnos lo más rápido posible, tratar de seguir sumando de a tres contra un rival que se juega el ingreso a copas, que está ahí arriba como nosotros, va a ser duro, así que hay que recuperarse bien", concluyó Maximiliano Falcón.