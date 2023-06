Colo Colo podría perder a figura del equipo por culpa de Quinteros

Colo Colo se prepara para el duelo ante Deportivo Pereira, el golero titular será Fernando De Paul en desmedro de Brayan Cortés que nuevamente irá a la banca de suplentes.

De acuerdo al medio Koinc Sport, que cuenta noticias del mercado de pases en Europa, el Racing Club de Estrasburgo ya negocia con el iquiqueño.

La publicación indicó que “el equipo está en conversaciones avanzadas para fichar al arquero internacional chileno Brayan Cortés de Colo Colo. Se ha llegado a un acuerdo de las partes y el trato se cerraría pronto”.

Cabe recordar que el golero de 28 años presenta contrato hasta diciembre del 2024 y posee con una cláusula de salida de 1.250.000 dólares.

"Cualquiera que ataje me deja tranquilo, los dos dan mucha seguridad. Son distintos, pero el semestre que viene los dos van a tener las mismas posibilidades", aclaró el conferencia de prensa.

"Ya hablé con Cortés; esto lo hice en otros clubes cuando tenía jugadores, o en este caso arqueros, de nivel parecido. En un momento es probable que compartan partidos, que uno juegue uno, dos o tres y el otro haga lo mismo, de esa manera los mantengo a los dos motivados, en ritmo, y es mucho más positivo para todos", explicó el DT.

El DT reveló una lesión de Cortés: "no está entrenando bien, después del partido de la selección está con una pequeña lesión en la espalda donde está siendo estudiado, trabajado y tratando de recuperarlo, pero cuando esté bien tendrá las mismas posibilidades que De Paul y va a ser bárbaro. Estoy muy tranquilo".

🚨RC Strasbourg are in advanced talks to sign Chilean international goalkeeper Brayan Cortes from Colo Colo. #RCS #Strasbourg



▪️The 28-years-old goalkeeper has an exit clause of €1.2m. #Transfers



▪️Personal term has been agreed.



▪️Deal could be done deal Soon. pic.twitter.com/SkdfQnkGOA