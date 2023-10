Colo Colo planea drástica decisión para armar el plantel de 2024

Colo Colo no quiere repetir errores del pasado y tiene en mente planear una drástica medida para conformar el plantel del 2024. Todo esto con el objetivo de no perder a los jugadores que han sido el pilar de Gustavo Quinteros este año.

Y es que los albos no quieren repetir lo sucedido con Gabriel Suazo, quien partió al Toulouse de Francia sin dejar ningún peso en las arcas del club. Es por esto que Matías Camacho, presidente del CSD Colo Colo, mencionó la medida que plantean.

"Nosotros lo hemos conversado a nivel directivo y tenemos ciertas propuestas para poder solucionar esto, que tiene que ver con establecer plazos fijos para las renovaciones de contrato", dijo en conversación con TNT Sports.

En esa misma línea, agregó la principal razón por la que los futbolistas no renuevan cuando el trámite se hace a fin de año.

"Aquellos jugadores que no quieran renovar del plazo, dejen de ser eventualmente considerados en las situaciones. Esta es la forma de no llegar a diciembre discutiendo todavía el contrato, ya que puede existir la posibilidad de que cinco jugadores no quieran firmar y se te desarme el equipo", complementó Camacho.

Colo Colo y las renovaciones

Es precisamente por esto que Colo Colo ya comenzó a lo largo de este año a renovar el contrato de aquellos jugadores que culminaban su vínculo con el club al final de la presente temporada. El encargado de esto fue Daniel Morón.

Uno de los jugadores renovados fue Esteban Pavez. El capitán del de los albos provocó mucha noticia pues cada vez que pudo enviaba sus indirectas contra la dirigencia precisamente por no renovar su vínculo. Todo esto en medio de un bajo rendimiento que ha provocado el enojo de los hinchas.