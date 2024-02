Colo Colo le cierra la puerta a Esteban Paredes: "Rechazaron mi proyecto"

Una de las cosas que siempre se le ha criticado a Colo Colo es que no tienen un buen trato con sus leyendas, sobre todo una vez dejan la institución. Uno de estos casos emblemáticos fue el de Esteban Paredes, quien terminó su carrera en otro club, pese a que es el tercer máximo artillero de los albos en toda su historia con 198 anotaciones.

Ahora en las últimas horas, se dio a conocer que Esteban Paredes se había acercado a la dirigencia del cacique con un proyecto para poder continuar trabajando en la institución, ya que se identifica de sobre manera con el club y esperaba ser un aporte en las nuevas generaciones tras su retiro de la actividad.

Pero según información entregada por Radio Futuro, la directiva de Colo Colo habría rechazado esta opción, donde tras la negativa, Esteban Paredes finalmente regreso a Santiago Morning, donde desempeñará el cargo de gerente deportivo y donde buscará ser un aporte para que el equipo pueda volver a tener un rol protagonista en nuestro fútbol nacional.

Con respecto a esta nueva etapa en su carrera, Esteban Paredes se mostró muy contento y emocionado. "Sabemos cómo funcionan los clubes de primera B que no tienen la infraestructura adecuada para entrenar y desarrollarse bien. He tenido buena recepción del club, me están apoyando mucho. Esto es gestión, poner la cara, estamos encontrando hartas cosas que los chicos necesitan para desarollarse bien en lo deportivo".

Además, el exjugador señaló que tenía la intención de llevar este proyecto en el cacique. "Fue el de fútbol joven, en Colo Colo rechazaron mi proyecto. No se si lo vieron con buenos ojos o para más adelante, no me dieron respuesta. Lo presenté el año pasado, a comienzos de año, y este año lo presenté en Santiago Morning".