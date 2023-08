Damián Pizarro sigue siendo el protagonista del mercado de pases de la temporada referente al Colo Colo ¿Qué pasará con el joven de 18 años, delantero albo? ¿Realmente lo están esperando en Bélgica? ¿Efectivamente están ofreciendo esa cifra (cerca de 7 millones de dólares) por un porcentaje del pase del jugador?

Según el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, el interés por parte del Union Saint-Gilloise no es tan así. De hecho no se han comunicado con nadie del cuerpo directivo del popular.

Te puede interesar: Hinchas de Colo Colo divididos por la posible salida de Damián Pizarro

Todo comenzó en la previa del encuentro entre el Colo Colo y Palestino el pasado miércoles para determinar quién se quedaba con de final regional de la Copa Chile. Al terminar los 90 minutos, el cuadro albo se impuso por la cuenta mínima ante Palestino.

Pero fue en la previa del encuentro cuando se le preguntó al presidente de Blanco y Negro por la venta de Damián Pizarro al club belga, a lo que contestó que "no hemos recibido ninguna oferta por Damián Pizarro. Ni jamás hemos conversado de eso”.

"No me gusta ponerme en situaciones que no se han concretado, entonces de cualquier jugador puede llegar una superoferta y puede ser atractiva, pero no podemos ponernos en esas situaciones. Hasta el momento, no hemos recibido nada y no es tema en el directorio", agregó.

Además, comentó que no es partidario de que figuras tan jóvenes como Damián Pizarro o Jordhy Thompson partan del cuadro albo inmediatamente: "en general la visión es que los juveniles tengan un periodo y que se consoliden en el club, que le aporten a Colo Colo. No estamos pensando en que se vayan lo antes posible, ni mucho menos”.

Hasta la actualidad, Damián Pizarro, el joven jugador de 18 años, ha jugado 11 partidos por el Campeonato Nacional 2023, convirtiendo 2 goles y 3 asistencias.