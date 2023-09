Colo Colo entre las 100 insignias más lindas del mundo

La revista Four Four Two elaboró un listado con los equipos que tienen las insignias más lindas del mundo. ¿El resultado? entre las 100 elegidas sólo hay un cuadro chileno: Colo Colo.

"Colo Colo era un indígena chileno que luchó por la causa mapuche en la Guerra de Arauco cuando los conquistadores españoles se enfrentaron con los chilenos en el siglo XVI", informó el citado medio para contar parte de la historia del equipo que adiestra Gustavo Quinteros.

"El retrato ha adornado las camisetas de Colo Colo durante 70 años. El blanco en el cintillo representa el color de la camiseta del club, mientras que el azul y el rojo son por los colores nacionales. Incluso si nunca lo has visto jugar, conoces el escudo. Se ha convertido en un favorito de culto en el fútbol mundial", agregaron en el artículo.

Otras escuadras que aparecieron en el listado son Boca Juniors, River Plate, Newell’s Old Boys, Fluminense, Chapecoense, Palmeiras y Vasco da Gama. A este últiimo actualmente defiende el capitán de la Roja, Gary Medel.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en el campeonato nacional?

Este jueves los albos y Deportes Copiapó jugarán a partir de las 19:00 horas en el estadio Monumental. El partido es válido por la fecha 16 y es uno de los dos encuentros pendientes que tiene el cuadro albo en el certamen.

El otro duelo postergado para el Cacique fue el que iba a sostener ante Magallanes en la región de O´Higgins, sin embargo la Delegación Provincial lo suspendió por encontrarse en ese momento en Estado de Catástrofe.