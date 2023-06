Damián Pizarro por fin se destapó en Colo Colo. El joven delantero del Cacique fue titular en el increíble triunfo ante Deportivo Cali por 5-4 luego de irse al descanso perdiendo 4-2.

Fueron 13 partidos en total los que el juvenil albo estuvo sin anotar tras su último gol a Cobresal. Por lo mismo, al término del encuentro se mostró feliz por su actual rendimiento.

“Tenía que seguir trabajando, tenía que seguir intentándolo, no me iba a rendir nunca y voy a seguir trabajando porque no me conformo con tan poco. Estoy contento igual por el equipo en general, en el primer tiempo fuimos perdiendo y después con pura garra sacamos el partido adelante”, comentó al micrófono de la transmisión oficial del encuentro.

Si bien los albos se fueron felices tras el triunfo, durante el primer tiempo sufrieron cuatro goles en las cuatro oportunidades que tuvieron los colombianos.

“Fueron errores que teníamos que mejorar obviamente porque se viene un partido muy importante, pero pudimos sacarlo adelante y ganamos, que es lo primordial”, complementó.

Colo Colo en Copa Libertadores

Luego de jugar la próxima semana por Copa Chile ante Unión La Calera, el Cacique recibirá a Deportivo Pereira por Copa Libertadores en un duelo trascendental para clasificar a la próxima ronda.

Si bien los albos deben ganarle a los colombianos, también debe esperar que Monagas no sume los tres puntos en su visita a la Bombonera.

“Siempre hay confianza entre nosotros y lo más importante es la confianza que se tenga en el grupo y estamos bien con eso”, finalizó.