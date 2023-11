Colo Colo deja partir a Jordhy Thompson y modifica su contrato

La novela de Jordhy Thompson en Colo Colo parece haber llegado a su final después de largos meses y muchos inconvenientes. Y es que los albos tenían una jugosa oferta desde el fútbol ruso por el jugador y decidieron aceptarla, pero para esto tuvieron que realizar una modificación en su contrato.

Durante la última reunión de directorio de Blanco y Negro se decidió dejar partir al jugador al fútbol europeo, pero para esto tuvieron que renovarle el contrato hasta 2025, pues de lo contrario podría terminar marchándose sin dejar ningún eso para el club. Todo esto fue confirmado por Alfredo Stöhwing, mandamás de la concesionaria alba.

"Es necesario para que pueda irse a préstamo que tenga contrato vigente, así que se le va a extender. Está prácticamente acordado, creo que faltaba la firma", dijo el presidente de Blanco y Negro ratificando que extenderán el vínculo de Jordhy Thompson, el cual vencía en diciembre de 2024.

Además, confirmó que dejarán partir a Thompson al fútbol europeo, específicamente al Orenburg de la primera división rusa. "Sí, se tocó eso. Se ratificó lo que ya hemos conversado, en el sentido que la idea es aceptar la oferta del préstamo que hay por él. Estamos a la espera por supuesto de todas las cosas personales que tiene que arreglar él", aseguró Stöhwing.

Sin embargo, esto no será para nada fácil, pues el futbolista se encuentra con arraigo nacional después de ser imputado por femicidio frustrado contra su expareja. "Él requiere la autorización legal para salir del país y eso es una cosa que no manejo. Lo van a tener que ver sus abogados y sus representantes. Supongo yo y que sea lo antes posible. No sé cuáles serán las condiciones con el otro club", dijo sobre esto el mandamás de Colo Colo.