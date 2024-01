Colo Colo da primeros detalles sobre la situación de Arturo Vidal

Colo Colo ya consiguió que Jorge Almirón se transforme en el entrenador del equipo, motivo por el que ahora tiene que comenzar a conformar el plantel para la temporada 2024. En este sentido Arturo Vidal es el gran anhelo tanto de los hinchas como de algunos dirigentes, razón por la que Alfredo Stöhwing habló sobre su situación.

"No sé las condiciones que tendría Arturo Vidal, porque no han existido conversaciones al respecto. No sé ese punto de comparación", fue lo que dijo el presidente de Blanco y Negro al ser consultado sobre el posible retorno del "King" después de más de 16 años desde que abandonó el Estadio Monumental.

Quizás te pueda interesar: Revelan la oferta que rechazó Jorge Almirón para llegar a Colo Colo

A pesar de esto, el dirigente le dejó la puerta abierta al chileno más ganador en la historia. "Obviamente, es un jugador de la casa y de los más importantes del fútbol chileno. De manera que tiene una situación especial, que tiene acceso absoluto para conversar con la gerencia deportiva, pero yo creo que hay que ser profesionales y seguir el rumbo fijado y las necesidades del plantel de Colo Colo", sentenció.

En medio de estas declaraciones se especula que Jorge Almirón ya dio luz verde para concretar la llegada del exjugador de Juventus, Barcelona, Flamengo, entre otros. Sin embargo las partes involucradas deben negociar los términos, tanto duración de contrato como el sueldo. La buena noticia es que al encontrarse con el pase en su poder todo hace más expedito.

De esta manera parece ser cosa de tiempo para que Arturo Vidal vuelva a defender la camiseta de Colo Colo en el Estadio Monumental. Sin embargo tendrá la compleja misión de ponerse al 100% en lo físico antes de su debut, pues aún se encuentra recuperándose de una complicada operación en su rodilla.