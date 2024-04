¡El fin de la polémica! Colo Colo confirma millonario acuerdo con Fortaleza por Juan Martín Lucero

Muchos podrán recordar la gran polémica que existió entre Fortaleza de Brasil y Colo Colo por el pase de Juan Martín Lucero. El ex delantero de los albos no se fue en la mejor de las condiciones del cuadro nacional, por lo que desde la interna de la institución, anunciaron que en caso de no resolver este problema, tomarían acciones legales.

En el último tiempo, Juan Martín Lucero se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de Fortaleza. Es más, el delantero viene de marcar un doblete ante Boca Junior, en el histórico triunfo por 4-2 del cuadro brasileño por Copa Libertadores, manteniendo a su equipo como el líder del grupo D.

Debido a todo lo anterior, la dirigencia de Fortaleza comenzó los contactos con Colo Colo para poder llegar a un acuerdo definitivo sobre el delantero y así también evitar sanciones para su gran estrella, teniendo en cuenta que los albos tienen todas las de ganar en caso de extender mucho más estos problemas en un juicio.

Esto mismo fue ratificado por parte de los albos durante la reunión de accionistas que se está llevando a cabo esta jornada en el estadio monumental. "Nosotros ese juicio lo tenemos prácticamente ganado, eso es lo que podemos informar. Mientras el TAS está viendo la situación final, Fortaleza se acercó para un avenimiento por el jugador y ahora lo están viendo nuestros abogados".

En definitiva y según información entregada por RedGol, el acuerdo entre Colo Colo y Fortaleza por Juan Martín Lucero sería de dos millones de dólares. Ahora sólo habría que definir la modalidad de los pagos en que se realizará la suma ya mencionada, para así ya dejar por resuelto este asunto y que ambas instituciones puedan continuar en paz.