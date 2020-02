La razón por la cual se retrasó el castigo a Colo Colo tras los incidentes

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no entregó la resolución del castigo a Colo Colo luego de los graves desmanes en el Clásico ante la UC.

Colo Colo sigue en ascuas para saber qué castigo recibirá tras los gravísimos incidentes en el Estadio Monumental que obligaron a suspender el Clásico que perdían por 2-0 ante Universidad Católica.

En aquella ocasión, la Garra Blanca intentó paralizar el partido en varias ocasiones, consiguiéndolo al minuto 70, cuando los fuegos artificiales lanzados a la cancha hirieron a Nicolás Blandi, delantero argentino de su propio club.

"La causa quedó en acuerdo. El falló se redactará en los próximos días. Cualquier sanción, si la hubiera, hay cinco días hábiles para apelarla, si eso no pasa no está ejecutoriada, por lo que no se puede cumplir", avisó Alejandro Musa, secretario del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La razón es que no se alcanzó a redactar la sanción y ésta será dada a conocer en los próximos días, la cual viene tan contundente que hará que el club necesariamente tenga que apelar para intentar bajar. Ya se habla de 10 partidos sin público.

Pero como la sanción no se conoció este martes y B&N tiene 5 dias para apelar, los albos podrá jugar con público este fin de semana ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.