Colo Colo actualmente se encuentra en la última concentración previo a su encuentro ante Godoy Cruz por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores. Los albos buscarán lograr un buen resultado como forasteros en suelo argentino, para así poder definir la llave con mayor tranquilidad en nuestro país, en el partido de vuelta.

Para este encuentro, ambos equipos llegan con un buen presente. Por el lado de Godoy Cruz, el club se mantienen en el primer lugar del grupo b de la Liga Profesional Argentina, donde además están invictos y no han recibido goles en contra. Por otro lado, Colo Colo tampoco a sabido de derrotas este año y viene de un buen debut en el regreso del Campeonato Nacional, tras vencer por 3-0 a Unión Española.

Fue precisamente en este encuentro de la primera fecha del Campeonato Nacional ante los hispanos, donde ahora el cacique arriesga una sanción. Esto ya que su capitán, Esteban Pavez, hizo ingreso al terreno de juego con una camiseta especial no autorizada, la cuál tenía la inscrpción, “en Coolbet juego con responsabilidad”.

Según información entregada por RedGol, el árbitro de aquel encuentro, Héctor Jona, detalló en su informe tras el partido que el uso de esta camiseta no fue debidamente informado, ni mucho menos autorizado por la Gerencia de Ligas Profesionales, por lo que ahora los albos arriesgan una sanción que está indicada en el artículo 35° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2024.

En definitva, la sanción que arriesga Colo Colo es de carácter monetario, donde según las bases del torneo ya mencionadas, se estipula que la multa asciende hasta los 100 UF, lo que equivale a unos 3.6 millones de pesos, aproximadamente. Por ahora, sólo queda esperar si esta sanción se hará efectiva tras la determinación del Tribunal de Disciplina de la ANFP.