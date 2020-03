La cuenta oficial de comunicaciones de Blanco y Negro emitió un potente mensaje dirigido al medio nacional.

Esta tarde de día lunes, La Tercera anunció en todas sus redes sociales que Colo Colo tenía nuevo entrenador para el 2020. No obstante, el propio twitter ofical del Popular se fue con todo en contra del periódico catalogando de “falsa” la información.

“Desmentimos categóricamente la publicación de @latercera con respecto a la contratación de un nuevo técnico para el club. La información es falsa y encontramos grave que se especule sobre un proceso en el cual Colo Colo ha sido totalmente transparente”, publicó Blanco y Negro en su Twitter.

Según información entregada por el medio RedGol, "efectivamente se reactivaron las conversaciones con Gustavo Alfaro y, eventualmente, puede terminar siendo el nuevo DT albo. No obstante, el negocio aún no está cerrado “y hay otras opciones”, confidenciaron en Macul".

El comentarista Fede Cristofanelli desmintió desde argentina la noticia emitida por La Tercera.



Gustavo Alfaro no solamente no acordó su llegada a Colo Colo sino que además está en Buenos Aires y no en cuarentena en Miami como informan medios chilenos