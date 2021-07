Colo-Colo explicó la situación de Martín Rodríguez

Colo-Colo sacó una voz oficial sobre los rumores de una eventual partida del futbolista albo hacia Turquía.

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, confirmó que llegó una oferta formal por el volante albo Martín Rodríguez, quien tiene la última palabra en posible transferencia.

"La información es real. Se nos hizo llegar una posibilidad de salida para Martín, y se está estudiando y estamos viendo las opciones. El jugador tiene una cláusula de salida, lo que le permite a él tomar la decisión, pero hasta ahora estamos viendo alternativas y opciones para que Martín se pueda quedar con nosotros", dijo Morón en conferencia de prensa.

Colo-Colo sacó una voz oficial sobre los rumores de una eventual partida del futbolista albo hacia Turquía.

"Tin" partirá a club recién ascendido y que hoy es dirigido por el único DT de aquel país en haber conseguido títulos con Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce, así lo ocnfirmó el medio En Cancha.

Se trata del Altay S.K, equipo que dirige el entrenador Mustafa Denizli. Dicho cuadro ofreció un contrato por tres temporadas al jugador.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Edmundo Valladares: "El mercado de pases es así. Martín es un buen jugador y Colo-Colo es una vitrina muy importante. El interés por los jugadores del club siempre estará". #VamosColoColo🤟🏼 — Colo-Colo (@ColoColo) July 21, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal