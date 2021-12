Colo-Colo lideró importante ranking del fútbol chileno

Colo-Colo es protagonista del ranking que estableció Estadio Seguro, quien dio a conocer el listado con los 10 equipos del fútbol profesional chileno, de Primera A y Primera B, que más público llevaron a los estadios este 2021 jugando como local.

El ranking lo lidera el Cacique con cerca de 150 mil asistentes al Estadio Monumental, seguido de lejos por Universidad Católica, que suma poco más de 50 mil espectadores.

Colo-Colo es protagonista del ranking que estableció Estadio Seguro, quien dio a conocer el listado con los 10 equipos del fútbol profesional chileno, de Primera A y Primera B.

¡Cerramos el año con nuestro #RankingES!



¿Qué club del fútbol chileno llevó más gente al estadio este año 2021? 🏟👀 pic.twitter.com/GRQa57IEqS — Estadio Seguro Chile (@EstadioSeguroCL) December 30, 2021

MIRA ACÁ EL LISTADO:

1° Colo Colo: 147.753 espectadores, con un promedio de 16.417 por partido.

2° Universidad Católica: 52.353 espectadores, con un promedio de 5.817 por partido.

3° Deportes Iquique: 33.845 espectadores, con un promedio de 4.231 por partido.

4° Deportes Temuco: 42.051 espectadores, con un promedio de 4.205 por partido.

5° Santiago Wanderers: 37.547 espectadores, con un promedio de 4.172 por partido.

6° Coquimbo Unido: 27.632 espectadores, con un promedio de 3.947 por partido.

7° Everton: 34.790 espectadores, con un promedio de 3.866 por partido.

8° Deportes La Serena: 25.585 espectadores, con un promedio de 3.655 por partido.

9° O’Higgins: 28.190 espectadores, con un promedio de 3.524 por partido.

10° Fernández Vial: 39.132 espectadores, con un promedio de 3.261 por partido.

Los 10 partidos con mayor cantidad de público:

1° Colo Colo vs. U. Católica (14 de octubre): 27.090 espectadores.

2° Colo Colo vs. Huachipato (9 de octubre: 26.299 espectadores.

3° Colo Colo vs. D. Melipilla (10 de noviembre): 22.421 espectadores.

4° Colo Colo vs. U. Española (28 de noviembre): 22.157 espectadores.

5° Colo Colo vs. S, Wanderers (6 de noviembre): 21.264 espectadores.

6° U. Católica vs. Ñublense (18 de noviembre): 14.389 espectadores.

7° Everton vs. U. Católica (4 de diciembre): 12.221 espectadores.

8° D. Temuco vs. D. Copiapó (6 de diciembre): 11.933 espectadores.

9° D. Antofagasta vs. Colo Colo (4 de diciembre: 10.000 espectadores.

10° Colo Colo vs. Ñublense (30 de septiembre): 9.999 espectadores.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.