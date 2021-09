Coke Hevia, periodista de Radio Pauta, criticó el arribo del nuevo delantero de Colo-Colo. El comentarista cree que la la llegada del delantero fue muy rara.

"Si Colo Colo sale campeón del torneo o clasifica a Copa Libertadores es toda de Quinteros. No vengan después a subirse al carro porque Blanco y Negro fracasó. Aunque haga un millón 232 mil goles en seis meses, para mí la llegada del venezolano es poco prolija. Quiero verlo, pero no me digan que es un Plan B. Apareció como excepción y para dejar tranquilo a Quinteros", comenzó expresando.

"Vuelvo a insistir, toda de Quinteros y lo digo desde ya: si Christian Santos mete 20 goles, bienvenido, pero no me digan que hay un factor suerte. No les creo que lo tenían estudiado, no les creo que era una opción C. Cuando digo que no les creo, no tiene nada que ver Quinteros en esto", añadió.

"No les creo a Valladares y a Morón. Poco prolija la llegada del 9 a Colo Colo. 17:53 entró el contrato y a contar de ahora es verlo y evaluar, porque si alguien es especialista en la segunda división de Alemania lo felicito, yo no veo esos partidos. Hay que ver 400 mil partidos europeos", cerró.

Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.