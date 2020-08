El periodista deportivo cree que el argentino tiene mejor presente que el goleador chileno.

Cada vez queda menos para el regresgo del fútbol nacional, los albos ya tiene una posible formación, la que sería con: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo; César Fuentes, Branco Provoste; Leo Valencia; Marco Bolados, Pablo Mouche y Nicolás Blandi.

Pauta de Juego, programa de Radio Pauta, y Coke Hevia no logró comprender una parte de la formación, cuestionando la posición en la que entrará Gabriel Suazo.

"Colo Colo está obligado ganar y analizando la formación me llama la atención que tiene dos laterales izquierdos en la banca, para mi Suazo no lo es. Y después no hay mucho más, el ingreso de Zaldivia lo lloraban, lo necesitaban", comenzó.

Además agregó que, "para mi Fuentes y Blandi, considerando que se viene una seguidilla de partidos, que Colo Colo va a tener encuentros, a Carmona lo guardan, sería titular si no hay minutos de sub 21".

Para cerrar, también cuestionó una posible presencia de Esteban Paredes. "Esteban no se puede cambiar por Nicolás Blandi. Paredes está en otro ritmo, no pierde el olfato, pero sobre todo con cinco meses sin jugar", concluyó.