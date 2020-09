El periodista y comentarista deportivo de Pauta de Juego de Radio Pauta contó detalles de lo que pasa en la interna.

Coke Hevia, comentarista y periodista de Pauta de Juego de Radio Pauta, "contó una papita" sobre el vestuario albo.

"El descontrol es total dentro del camarín. Dejaron de creerle al técnico. Véjar con el tarro por que no lo ponen donde el juega", comenzó diciendo.

El periodista aseveró que un grupo de futbolistas le pidió a Gualberto la titularidad de Pinto. "Un grupo de jugadores le pidió a Gualberto Jara por Miguel Pinto. Eso pasa en Colo Colo", expresó.

Para finalizar no entiende la suplencia de Bolados y detalló que Gabriel Costa no está para jugar: "Yo entiendo que guarde a Paredes, guardar a Bolados que tiene 23 años tampoco lo entiendo. Gabriel Costa no está en su 100%, no está totalmente con alta. No sé por qué juega", sentenció.

¡Final en La Ruca! Caímos por la cuenta mínima ante O'Higgins ⚪⚫#VamosColoColo — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) September 9, 2020

El periodista y comentarista deportivo de Pauta de Juego de Radio Pauta contó detalles de lo que pasa en la interna.