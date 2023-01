Coke Hevia sobre el ciclo Berizzo: "Este proceso ya está muerto"

La derrota por goleada de la selección chilena Sub 23 ante Santiago Wanderers por 5-0 hizo que el periodista de Radio Pauta se lanzara con todo en contra del actual DT de la roja de todos.

"En un país serio se haría una reunión de emergencia del directorio de la ANFP con el gerente de Finanzas para ver cuánto hay que pagarle a Berizzo, porque lo tengo que echar", comenzó señalando el Coke.

El conductor radial no tiene dudas: "Yo nunca he sido de pedir la salida de un DT, ni con Rueda. Pero es que Rueda es Alex Ferguson al lado de Berizzo", añadió el comunicador.

Pero no se quedó ahí: "este proceso ya está muerto", agregando que "ya perdiste tiempo para renovarlo". Un tema que es absoluta responsabilidad de Berizzo para Hevia. "El seleccionador elige como el ajo en la Adulta y en la Sub 23. Si tú no tienes jugadores debes buscar abajo. Y si no tienes, buscas más abajo", manifestó.

"Si Colo Colo con Gustavo Quinteros se va de gira por Sudamérica y de nueve partidos gana uno, y en todos se ve superado, no parte la temporada", ejemplificó.