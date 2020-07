El periodista de Radio Pauta reveló que el volante de Colo-Colo sigue complicado y no está respondiendo de forma satisfactoria a su tratamiento.

El conductor de radio prendió las alarmas de todos los hinchas del Cacique:

"Está muy complicado, le inyectan plasma rico en plaquetas… tanto no funciona", expresó Coke. Sin embargo, no se quedó ahí y lanzó una preocupante frase: "No hay que descartar la operación y mucho menos su retiro en diciembre".

De todas formas, el profesional deja abierta la posibilidad de seguir: "Siempre puede pasar algo en relación a que lo pueden forzar, porque le hace bien a la institución, de acuerdo a lo que dicen los dirigentes".

Desde Colo Colo, los médicos tratantes del volante descartaron la versión de Coke. “Su tratamiento sigue normal, no ha fracasado y menos se piensa en el retiro”, informaron a través del periodista, Marcelo González.