Coke Hevia se aburrió de la faceta streamer de Arturo Vidal

El periodista cree que las transmisiones que realiza el King Vidal en sus cuentas de redes sociales no aportan mucho en la previa del importante partido ante Uruguay.

"Cuántos jugadores de Uruguay hicieron streams ayer? Ninguno. Lejos de ser grave, repetir los mismos errores de la últimas dos clasificatorias que no fuimos al Mundial no lo entiendo. Partimos con streams y con ruido afuera de la cancha”, señaló Hevia sobre Vidal.

"Arturo Vidal hizo streaming y estaba con Gary Medel me parece, no me gusta. Argentina no sé si lo hizo en régimen de concentración y si lo hizo es campeón del mundo”, agregó el conductor de Pauta de Juego.

"Siento que el hincha chileno le aguanta todo porque son intocables, pero ya nos aburrimos….Está lejos de ser grave pero me tiene podrido”, sentenció Hevia.

En su última transmisión de Vidal, el volante reveló detalles de un ex compaeñero de equipo que pudo sar el gran salto, pero que lamentablemente se quedó en el camino: "En la portería los entrenadores siempre buscan jugadores altos, es complicado ser bajito“, expresó el King de entrada.

Vidal recordó a un futbolista con el que compartipo vestuario en sus inicios: “Yo tenía en Colo Colo un compañero que es bajito, todavía juega (Rodrigo) Paillaqueo, que era el mejor en Colo Colo, pero por el porte se fue quedando”, expresó sobre el arquero de 1,77 m.

El volante le contestó a un seguidor: "Cada día los arqueros son más grandes. Si tienes la opción todavía de poder cambiar, sería una buena idea, si no, dale para adelante nomás”.