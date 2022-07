Coke Hevia reclamó por supuesto penal en contra de Colo-Colo

Felipe González, fue el juez del duelom el árbitro que determinó penal para Colo Colo en una mano de Cristopher Medina; y luego tomó una decisión distinta para evaluar una mano de Matías Zaldivia en un ataque de Everton.

Al minuto 82, Brayan Cortés dio rebote tras un remate ruletero, el balón se escurrió bajo la humanidad de Matías Zaldivia, que fue al piso, y el defensa albo terminó deteniéndolo con el antebrazo derecho.

El periodista aseguró que fue penal para los locales: "No cobró penal. En un sólo partido fue una colección de cagadas para lado y lado. Vergonzoso arbitraje", dijo en su cuenta de Twitter.

No cobró penal. En un sólo partido fue una colección de cagadas para lado y lado. Vergonzoso arbitraje.

Esta es la polémica mano de Matías Zaldivia que para Felipe González NO fue penal.



Zaldivia detiene el balón contra el pasto, pero para el juez no fue penal.



Lo insólito (y extraño) es que al árbitro le mostraron solo una toma del VAR, y en Chile eso no sucede mucho. pic.twitter.com/X90PZwq0R6