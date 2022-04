Coke Hevia pide la renuncia de Pablo Milad tras audios filtrados

El comunicador se lanzó con todo a través de su cuenta de Twitter tras la bomba lanzada por Radio ADN.

"Ahora q se liberaron los audios, pregunto? A q hora renuncia Castrilli y Milad? Les queda claro pq la ANFP no pescó los antecedentes de @DeportesLaRed en el tema de arreglo de partidos? Ministra Benado, INTERVENCIÓN YA!" fueron las palabras del comunicador.

Los Tenores de ADN revelaron los audios en los que Francisco Gilabert reconoce presiones para cobrar el ya famoso penal del partido entre Huachipato y Copiapó por la promoción.

El árbitro sancionó infracción en el área de Diego García contra Walter Mazzanti. “Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, cuenta.

“Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era”, añade Gilabert en los registros.

Ahora q se liberaron los audios, pregunto? A q hora renuncia Castrilli y Milad? Les queda claro pq la ANFP no pescó los antecedentes de @DeportesLaRed en el tema de arreglo de partidos? Ministra Benado, INTERVENCIÓN YA! — Jorge Hevia Cristino (@CokeHevia) April 6, 2022

Parte de lo que expusieron #LosTenores en @adnradiochile 📻



¿Qué opinan de todo esto? pic.twitter.com/DYmyENCEmA — Pato Figueroa (@patofigueroam) April 6, 2022