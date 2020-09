Coke Hevia lanzó una "bombita" respecto a la suspensión del duelo entre Colo-Colo y Antofagasta

El conductor de Radio Pauta posteó varios mensajes respecto a lo que pasó en el Monumental.

El periodista aseguró que ByN quiere entrenar este mismo día sábado de cara al duelo ante Peñarol. Además informó que el dirigente que había dado positivo había sido Aníbal Mosa, el tweet posteriormente fue bajado por el mismo comunicador.

Cabe recordar que a través de un comunicado de prensa, desde el Monumental detallaron cómo se enteraron del caso positivo de Covid-19 que terminó con la suspensión de su duelo ante el CDA.

El dirigente con covid (no se puede decir x ley de protección al paciente) viajó a Brasil CON SINTOMAS!!!! Váyanse a la cresta, ByN ensució todo! @ANFPChile SANCIONES!!! El hincha de CC tiene vergüenza en este minuto, la misma q no tiene la concesionaria. Deberían renunciar todos

Borré el anterior porque estaba infringiendo una norma. A mi al menos me preocupa y trato de no hacerlo. A ByN claramente no https://t.co/iK4qxHVUhS