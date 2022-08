Coke Hevia lanza dura sentencia sobre el futuro de Gabriel Costa

El periodista analizó el mal partido que realizó Gabriel Costa en la vuelta de octavos de final de Copa Chile entre Colo Colo y Ñublense, asegurando que, si dependiera de él, no renueva por ningún motivo su continuidad en Macul.

Jorge ‘Coke’ Hevia, conductor de Radio Pauta, aseguró en la emisora que “Sacando a Vicente Pizarro, que a Quinteros no le gusta, todos los juveniles se han caído y eso puede ser por falta de continuidad o no sé”, dijo tras el cambio que realizó el DT albo cuando la salida de Costa se pedía a gritos en Pedreros.

“Yo creo que Gabriel Costa se ganó su no renovación. Lleva diez partidos seguidos malo, es cupo de extranjero, es buen sueldo… yo creo que no. Sacando a Lucero, no le he visto 10 partidos malos a Gil, a Pavez”, complementó Coke.

Luego, aseveró que: “Yo, si fuera dirigente de Colo Colo, ni a palos le renuevo a Gabriel Costa (…) 32 años, cupo extranjero… no me gusta meterme en el bolsillo, pero es un sueldo alto y no le renuevo. Anduvo bien, no se puede discutir, pero ahora se cayó en el rendimiento. Si a mí me preguntan qué haría, yo no le renuevo”, cerró.