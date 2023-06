Coke Hevia jubila a Claudio Bravo en la selección chilena

Fue en su programa, Pauta de Juego, donde Coke Hevia fue claro con la situación de Claudio Bravo, donde dijo que hay que agradecer todo lo que hizo con la camiseta de Chile, pero que era momento de dar vuelta la página.

Eduardo Berizzo dejó al margen al meta del Real Betis en la lista, donde, según El Mercurio, el propio arquero pidió quedar fuera por vacaciones, en algo que todavía no es aclarado desde la selección chilena.

“La información es que Claudio Bravo iba a ser convocado y el no quiso venir, porque quería priorizar sus vacaciones. ¿Es el mejor arquero de la historia? Es el mejor arquero. Va cumplir 40 años”, comenzó explicando.

“Claudio, querido, con todo lo que nos diste, muchas gracias. No es pichanga. Estamos en un proceso que ha sido un desastre, con tres partidos seguidos, donde vienen todos, pero uno no”, profundizó.

Coke Hevia explicó su opinión en RedGol. "Claudio Bravo es el mejor portero de la historia. Seguro. Es el que debía arrancar las Eliminatorias. Sí, también. Pero no sé, comunicacionalmente hacen antes esto de que el cuerpo técnico no convoca a Bravo porque quiere probar a otros jugadores. Por qué corre con Bravo y no con Medel o con Vidal, no se entiende”, comentó a RedGol.

Si Claudio Bravo prefiere privilegiar sus vacaciones, que está en todo su derecho, creo que ya estamos ya. Porque pucha, la selección no puede ser un festival de reglas que para unos sí y para otros no, y me cuesta entenderlo, sobre todo, viniendo de él”, finalizó.