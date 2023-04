Coke Hevia furioso contra Audax por venta de entradas a la U

Pese a que la ANFP determinó sancionar al Bulla con tres partidos sin público como visitante, tras los incidentes del Superclásico en Macul, el conjunto itálico utilizó un pequeño resquicio legal para que los fanáticos azules puedan estar presentes en el Bicentenario de La Florida.

Una pillería que Coke Hevia analizó en conversación con RedGol.

"Mi opinión es súper simple: el carerrajismo en el fútbol chileno es tal, que ya los clubes desafían a la autoridad. No estoy diciendo que esté bien o esté mal la decisión de la ANFP, saquemos eso de lado. Desafías a la autoridad", reflexionó Coke.

"A los clubes no les gusta que opinen de afuera, no quieren intervenir la ANFP, no quieren separarse de la Federación y además a la autoridad te la pasas por cualquier parte. Esto es un chiste y sienta un precedente peligroso, porque ¡los dueños de Audax son además dueños de cinco clubes!", finalizó.