Coke hevia en llamas por polémica foto de Gustavo Biscayzacú

El periodista de Radio Pauta se lanzó con todo en contra de Colo-Colo por no respetar el protocolo Covid en Uruguay.

Gustavo Biscayzacú, habló con Radio Agricultura sobre la breve y polémica estadía que tuvo en el hotel donde se está hospedando el Cacique de cara al encuentro contra Peñarol.

“Estuve dos minutos, pasé un segundito al hotel a recoger un regalo. (Paredes) estaba contento, feliz de encontrarme mucho tiempo, fuimos compañeros el 2001 en Santiago Morning, lo saludé y le deseé mucha suerte. No pensé nunca que podía causar tanto daño, estuve con mascarillas; me hice el PCR y no lo noto tan grave, pero nunca fue la intención de causar algún daño o generar polémica“, expresó.

El conductor mandó un potenete mensaje en su cuenta de Twitter:

"Conmebol recomienda evitar todo tipo de visitas externas a la concentración. Qué hace CC? Recibe la visita del grillito Biscayzacú en el hotel...no será mucho? Ahora hay que esperar que dice la autoridad sanitaria de Uruguay. Conmebol no piensa en suspender".