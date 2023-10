Coke Hevia defiende de las críticas a Berizzo: "hizo todo bien"

Las críticas contra Eduardo Berizzo se agravaron después de la paupérrima derrota sufrida ante Venezuela. Sin embargo, Coke Hevia defendió al entrenador a pesar de mostrarse siempre como un gran detractor del entrenador.

"Soy anti Berizzo, no me gusta nada, ni un poco. Aún así creo que hizo casi todas las cosas bien en el partido y hay que exculparlo", comenzó diciendo Hevia en diálogo con Bolavip.

Luego, el periodista se tomó su tiempo para argumentar su defensa al entrenador, culpando principalmente a los jugadores.

"Hoy es toda de un error de uno de los mejores centrales de América y la estupidez de Marcelino Núñez al cual debería castigarlo. Nada más que decir", señaló.

Sin embargo, dijo que el principal "problema es que quedas comprometido y para Berizzo va a ser muy importante la doble fecha de noviembre y los Panamericanos", concluyó.

Defensas para Berizzo

Esas no fueron las únicas defensas que recibió Eduardo Berizzo, pues el también periodista José Toño Prieto compartió los dichos de Hevia y dio su opinión al respecto.

"Esto es todo de los jugadores. El error de Paulo Díaz es de los futbolistas, el error de Marcelino Núñez es de los futbolistas, la velocidad versus Soteldo es de los futbolistas", comenzó diciendo.

"¿Debe irse Eduardo Berizzo? No, la verdad es que no hay más y no hay que seguir auto engañándose. Cada error se paga caro y eso es lo que está haciendo Chile. Además, es un equipo que no tiene gol, no tiene líderes en la cancha, Gary Medel no puede seguir jugando de zaguero central", agregó Prieto.

Es así como a pesar de las fuertes críticas que incluso exigen su salida del banquillo, Eduardo Berizzo sumó defensores tras la fea derrota de la Selección contra Venezuela.