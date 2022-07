Coke Hevia barre el piso con Azul Azul por arribo de Martín Parra

Jorge "Coke" Hevia lamentó en su cuenta de Twitter la situación que está viviendo el arquero Martín Parra a raíz de su llegada a la Universidad de Chile.

El guardameta que estaba a préstamo en Universidad de San Martín, elenco de la Primera División de Perú.

Coke Hevia, reconocido periodista, utilizó su cuenta de Twitter para lamentar la situación que está viviendo el futbolista de 21 años.

"Me da pena Martín Parra. Es un buen arquero y no es culpa de él que su nombre aparezca manoseado", aseguró el panelista y conductor del programa Pauta de Juego.

"Es tan pichanga el pase, que llega hasta fin de año. Azul Azul no tiene moral", sentenció.

