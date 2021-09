Coca Mendoza explotó con todo en contra de Martín Lasarte

Coca Mendoza en conversación con RedGol, analizó el listado de Lasarte para eliminatorias y cuestionó duramente el no haber sumado a Gil. "Colo Colo ha sido uno de los equipos protagonistas de este torneo y el Colorado se ha ganado con creces un llamado a la selección", cuestionó de entrada.

"Es lamentable que no llamara a Gil ni a Cortés, me parece muy raro también. Por las actuaciones, independiente de la capacidad que tengan los del extranjero, pero merecía una oportunidad. Es de los mejores volantes a nivel local", agregó.

"No sé cuál es el gusto. Los técnicos son muy especiales, pero todos pensábamos que Gil iba a estar en esta nómina. Además de ser un mixto con ida y vuelta como (Charles) Aránguiz, tiene gol y tiro libre. Lo ha demostrado".

Fue ahí cuando lanzó una "dura bomba" sobre Lasarte y culpó a su pasado azul en la toma de la decisión. "Es raro, pero en los gustos del técnico es respetable... y será porque fue técnico de la U", lanzó.

"No sabíamos mucho y lo llamó. Con todo lo que mostró el Colorado a lo largo del torneo, sin duda se merecía una nominación", cerró el ex Colo-Colo.

⚽🇨🇱 Nómina de #LaRoja para la triple fecha Clasificatoria



✅🆑 Listos los citados para enfrentar a Perú, Paraguay y Venezuela.



2⃣7⃣ jugadores para los duelos en Lima y Santiago.#VamosLaRoja pic.twitter.com/c7c2Qc8Lip — Selección Chilena (@LaRoja) September 27, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.